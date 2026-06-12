Доста празни места по трибуните на мача между Южна Корея и Чехия

Световното първенство започна, а още на втория мач между Южна Корея и Чехия станахме свидетели на това, от което мнозина се страхуваха – трибуните не са пълни!

По всичко личи, че високите цени на билетите започват да дават своето отражение. На стадион "Акрон" в Гуадалахара публиката е обидно малко.

Дори и с просто око от телевизионното предаване се виждат доста празни седалки. Стадионът събира около 50 хил. зрители, но със сигурност мача на живо наблюдават доста по-малко фенове на двата отбора.

А това, реално погледнато, не трябваше да се случва. Може и да не играят Неймар и Мбапе, но не трябваше да се случва да има толкова малко хора. Да се надяваме, че това ще бъде единичен случай, а не тенденция, която да наблюдаваме и на следващите двубои на Мондиала.



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