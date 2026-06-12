Селекционерът на Южна Корея: Важно е, че играчите не се отказаха

Селекционерът на Южна Корея Хонг Мьонг-Бо бе щастлив от успеха с 2:1 над Чехия в първия мач от група "А" на Световното първенство. Той похвали играчите си, че не се предадоха, след като първи получиха гол във вратата си, и успяха да направят пълен обрат.

"Това, че играчите не се отказаха, има изключително позитивен ефект за нас. Искам да поздравя футболистите за този успех", започна Хонг Мьонг-Бо.

„Световното първенство винаги започва с труден първи мач. Изпитвам истинска радост от тази победа. По време на прекъсването за хидратация им казах, че имаме напълно достатъчно време да отбележим още голове, стига да играем нашата си игра. Подчертах изрично да пазят позициите си и да не губят лесно владението на топката", продължи кореецът.

Накрая той коментира и предстоящия сблъсък с Мексико, който ще има важно значение за развитието на класирането в групата.

„Поради много причини, мачът срещу Мексико се превръща в изключително важен за нас. Разполагаме с оставащата една седмица дотогава и ще се подготвим по най-добрия възможен начин“, завърши специалистът.

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Снимки: Gettyimages