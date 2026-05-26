От Ботев разкриха защо трансферът на Жоел Цварц е пропаднал

Иван Цветанов коментира пред Sportal.bg слуховете, че нападателят на Локомотив (Пловдив) Жоел Цварц е бил отхвърлен от Ботев Пловдив през зимата заради наднормено тегло. Подобно нещо беше споделено от легендата на Локо Красимир Димитров. През зимата Иван Цветанов изпълняваше длъжността на спортен директор в Ботев и от първо лице разкри как са протекли преговорите с агента на нападателя и защо са се провалили.

"Само лъжи, аз не съм чел публикацията на Красимир Димитров. Пазя цялата кореспонденция между мен и мениджъра на Жоел Цварц. Жоел го бяхме одобрили. Изпратихме оферти, които в първия момент те приеха. Бяхме запазили билети от Амстердам, за да пристигнат за началото на зимната подготовка. В един момент кореспонденцията между мен и агента спря. Те спряха да кореспондират, защото прочели, че имаме забрана да картотекираме. Това ги отказа в дадения момент. Те отново искаха да продължим с преговорите, но през това време върнахме централния нападател Алекса Мараш. Заради това трансферът пропадна. Жоел Цварц ни беше първи избор за централен нападател. Пазя цялата кореспонденцията с агента му".