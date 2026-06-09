Испания влиза в Мондиала както никога досега

Испанският национален отбор се отправя към Световното първенство с презаредени батерии. Срещу Перу в Пуебла тимът затвърди традицията никога да не губи последния си мач преди Мондиал. С ясната победа над южноамериканския съперник, Испания увеличи серията си на 30 поредни мача без загуба. Последното поражение за „Ла Фурия“ датира от март 2024 г., когато Колумбия ги победи в Лондон.
След като приключи с двете си последни проверки срещу Ирак и Перу, Испания вече е изцяло фокусирана върху шестте дни, които остават до дебюта ѝ срещу Кабо Верде в Атланта следващия понеделник. Това е финалната права от един дълъг път, в който селекционерът Де ла Фуенте положи основите, за да може испанският отбор да бъде считан за един от основните кандидати за титлата.
Испания влиза в Мондиал 2026 със стабилност в резултатите, каквато не е познавала досега. Тимът на Луис де ла Фуенте ще излезе на терена срещу Кабо Верде с актив от 30 мача без загуба, което е с десет повече от серията на отбора на Лопетеги преди Световното в Русия през 2018 г. Тогава тимът също беше непобеден под ръководството на настоящия селекционер на Египет, беше разгромил Аржентина през март и бе разпалил големи надежди. Всичко обаче се срина в следобеда на 12 юни в Краснодар. На следващия ден, без да е загубил нито един мач начело на Испания, Юлен беше уволнен.
Преди това Луис Арагонес също пристигна на Световно първенство без загуба – това в Германия през 2006 г. Неговата серия беше дори по-добра от тази на Лопетеги: 22 мача, които се увеличиха до 25 по време на Мондиала, с който Испания се сбогува на осминафиналите след загуба от Франция в Хановер.
Днешният отбор на Испания мечтае да повтори успеха на тима от 2010 г., който спечели Световната купа на „Сокър Сити“. Под ръководството на Дел Боске националният отбор пристигна в Южна Африка с 12 двубоя без загуба. Последното поражение беше от юни 2009 г., когато САЩ ги победи на полуфиналите за Купата на конфедерациите. Онзи Мондиал, който завърши триумфално, започна със загуба от Швейцария в Дърбан.
Серии без загуба на Испания преди всеки Мондиал
1934.......... 4
1950.......... 4
1962.......... 7
1966.......... 1
1978.......... 7
1982.......... 7
1986.......... 8
1990.......... 1
1994.......... 2
1998.......... 2
2002.......... 1
2006......... 22
2010......... 12
2014......... 10
2018.......... 20
2022.......... 2
2026......... 30
МИГЕЛ АНХЕЛ ЛАРА, “Марка”