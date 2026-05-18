Кристиян Занов -това ли ще бъде новата голяма звезда на българския баскетбол?

В студиото на Sportal.bg Николай Рашков коментира младежкия турнир Next Generation, който ще съпътства Финалната четворка на Евролигата в Атина. В състезанието ще има и българско участие, тъй като родният талант Кристиян Занов ще играе с екипа на Панатинайкос в младежкия турнир.

"Next Gen е най-високото ниво при подрастващите. Защо София или друг град в България да не бъде домакин на такова събитие. Аз като цяло смятам, че баскетболът в България, откогато аз съм играл по-активно досега, се е смалил до такова ниво, че нямаме време да гледаме отстрани и да чакаме нещо да се случи.

Безспорно това е страхотна новина за всички нас като баскетболна общественост. Страхотен успех, със сигурност той се дължи на изключително много работа, която е положена през годините. Аз имах възможност да се запозная с него на един от мачовете на Евролигата, на който той дойде да ни помага на терена заедно с момчетата, които подават топките. Тъй като в нашето общество това е подценявана роля, но всъщност отборите са изключително взискателни на тема момчетата, които им подават топките докато те загряват. Ако не са хора, които имат баскетболна култура и умения, това затруднява играчите докато загряват. Но аз се запознах с Кристиян точно тогава, когато дойде на един от мачовете. Начинът, по който подходи към всичко беше изключително адекватен, много зрял за позицията, която имаше. Смятам, че пътят пред него е изключително светъл, така че освен да му стискам палци и да се радвам на неговите успехи в Атина, друго не знам какво да му пожелая.”, заяви Рашков.