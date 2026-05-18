Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Кристиян Занов -това ли ще бъде новата голяма звезда на българския баскетбол?

Кристиян Занов -това ли ще бъде новата голяма звезда на българския баскетбол?

  • 18 май 2026 | 14:56
  • 1812
  • 0

В студиото на Sportal.bg Николай Рашков коментира младежкия турнир Next Generation, който ще съпътства Финалната четворка на Евролигата в Атина. В състезанието ще има и българско участие, тъй като родният талант Кристиян Занов ще играе с екипа на Панатинайкос в младежкия турнир.

"Next Gen е най-високото ниво при подрастващите. Защо София или друг град в България да не бъде домакин на такова събитие. Аз като цяло смятам, че баскетболът в България, откогато аз съм играл по-активно досега, се е смалил до такова ниво, че нямаме време да гледаме отстрани и да чакаме нещо да се случи.

Безспорно това е страхотна новина за всички нас като баскетболна общественост. Страхотен успех, със сигурност той се дължи на изключително много работа, която е положена през годините. Аз имах възможност да се запозная с него на един от мачовете на Евролигата, на който той дойде да ни помага на терена заедно с момчетата, които подават топките. Тъй като в нашето общество това е подценявана роля, но всъщност отборите са изключително взискателни на тема момчетата, които им подават топките докато те загряват. Ако не са хора, които имат баскетболна култура и умения, това затруднява играчите докато загряват. Но аз се запознах с Кристиян точно тогава, когато дойде на един от мачовете. Начинът, по който подходи към всичко беше изключително адекватен, много зрял за позицията, която имаше. Смятам, че пътят пред него е изключително светъл, така че освен да му стискам палци и да се радвам на неговите успехи в Атина, друго не знам какво да му пожелая.”, заяви Рашков. 

Следвай ни:

Още от Евролига

Реал Мадрид официално привлече в състава си център с опит в НБА

Реал Мадрид официално привлече в състава си център с опит в НБА

  • 16 май 2026 | 17:43
  • 2485
  • 0
Лидерът на Валенсия стана MVP на плейофите на Евролигата

Лидерът на Валенсия стана MVP на плейофите на Евролигата

  • 16 май 2026 | 16:52
  • 866
  • 0
Везенков преди Финалната четворка за суперсблъсъка с шампиона на Евролигата, втората си MVP награда и очакванията на феновете

Везенков преди Финалната четворка за суперсблъсъка с шампиона на Евролигата, втората си MVP награда и очакванията на феновете

  • 16 май 2026 | 15:21
  • 4866
  • 1
Атаман избухна срещу собственика на Апоел: Никога няма ми стигнеш нивото, млъквай и си гледай твоя отбор

Атаман избухна срещу собственика на Апоел: Никога няма ми стигнеш нивото, млъквай и си гледай твоя отбор

  • 16 май 2026 | 14:20
  • 1307
  • 0
Треньорът на Фенербахче: Играем срещу лидера, те са фаворити

Треньорът на Фенербахче: Играем срещу лидера, те са фаворити

  • 15 май 2026 | 20:29
  • 2822
  • 0
Гръцки агент съди Василие Мицич

Гръцки агент съди Василие Мицич

  • 14 май 2026 | 17:45
  • 914
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 7562
  • 24
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 6029
  • 16
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 5038
  • 30
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 7335
  • 5
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 6640
  • 68
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 11111
  • 31