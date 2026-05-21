Ще дебютира ли в Евролигата новото българско чудо в баскетбола

Изгряващата звезда на българския баскетбол Кристиян Занов има шанс да направи дебюта си в Евролигата за младежи днес от 14:30 часа в мача на Панатинайкос срещу Пол Франс ИНСЕП Париж.

Next Gen Евролига е най-високото баскетболно ниво в Европа при подрастващите и е страхотна новина, че Занов е част от Панатинайкос и може да направи своя дебют днес.

"Кристиян е много зрял за позицията, която имаше. Смятам, че пътят пред него е изключително светъл, така че освен да му стискам палци и да се радвам на неговите успехи в Атина, друго не знам какво да му пожелая”, заяви Николвай Рашков по адрес на Кристиян в студиото на Sportal.bg преди няколко дни.