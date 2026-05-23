Занов за участието си в младежката Евролига: Доста добра и голяма стъпка

17-годишният баскетболист Кристиян Занов стана един от малцината българи, докосвали се до финалите на младежката Евролига в Атина. Занов игра за гръцкия Панатинайкос, след като получи покана от клуба и взе участие в трите срещи на тима от груповата фаза.

"Впечатленията са ми добри. Организацията е много добра. Реално това беше една проверка, за да видим нивото, на което сме с най-добрите европейски отбори", заяви Кристиян Занов след поражението с 48:126 от Реал Мадрид в днешния последен мач на селекцията до 18 години на Панатинайкос.

"Със сигурност това би ми отворило врати, защото тук се намират всички скаути, треньори и то не само от Европа, а от цял свят. Така че доста добра и голяма стъпка", каза още българинът и добави: “По принцип аз сега не съм и в най-добрата си форма, но бих казал, че има разлика, но не мисля, че е грандиозна. Във втория мач се чувствах най-добре, а това съответно ми беше и най-добрия мач”.

"През лятото живот и здраве ми предстои Европейско първенство в А дивизия с България. Там също ще бъде много голяма сцена. Там ще бъдат всички най-добри, защото сме в А дивизия и се надявам да се представим добре", продължи Занов, а на въпрос за утрешния финал Евролигата при мъжете, той отговори: “Моята прогноза естествено е победа за Олимпиакос”.

Попитан за екипа с номер 14, който носеше за мачовете на Панатинайкос и асоциацията с българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков, Кристиян Занов коментира:

“Не мисля, че е случайно. Аз не съм го избирал, от отбора ми го дадоха, но съдбата си знае работата”.

