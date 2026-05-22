Кристиян Занов и Панатинайкос с първа победа в младежката Евролига

  • 22 май 2026 | 17:38
Гръцкият Панатинайкос с българския баскетболист Кристиян Занов в състава се наложи над словенския Цедевита Олимпия с 89:84 във втория си мач от финалите на младежката Евролига (Adidas Next Gen Euroleague), които се провеждат в Атина по същото време като Финалната четворка на Евролигата при мъжете.

Занов, който бе поканен да играе за Панатинайкос в надпреварата, записа първите си точки за гръцкия тим. Българинът отново беше титуляр и за близо 18 минути на терена реализира 11 точки, 8 борби и 1 асистенция.

Така селекцията на Панатинайкос до 18 години, която е част от група А, вече има един успех и една загуба в актива си. Лидер в групата е испанският Реал Мадрид, който постигна две победи до момента. В събота Панатинайкос и Занов ще се изправят именно срещу Реал в третия си двубой в Атина.

В същото време българската баскетболна звезда Александър Везенков очаква полуфиналния сблъсък на своя Олимпиакос срещу шампиона Фенербахче при мъжете днес от 18:00 часа.

Вторият полуфинал противопоставя испанските Валенсия и Реал Мадрид от 21:00 часа.

