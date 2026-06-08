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  3. Куман: Жена ми е болна от рак, мечтаем заедно за финала в Ню Йорк

Куман: Жена ми е болна от рак, мечтаем заедно за финала в Ню Йорк

  • 8 юни 2026 | 17:45
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Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман говори на пресконференция относно битката с коварна болест, която води неговата съпруга Бартина. Бившият бранител на Барселона изрази надежда, че "лалетата" ще успеят да достигнат до мача за световната титла в Ню Йорк, където ще успее да бъде със своята половинка.

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"Съпругата ми има рак и е на химиотерапия. Всяка сряда тя ходи в болницата и се чувства зле от лечението през следващите два дни. Ето защо няма да може да дойде с нас в САЩ. Може би, ако стигнем до финала на световното първенство и се чувства по-добре, лекарите може да отложат курса ѝ на лечение. Това би било неописуема радост и за двама ни", заяви треньорът на "оранжевите".

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Снимки: Imago

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