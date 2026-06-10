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  3. Премиър лийг постанови, че Евертън трябва да плати 35 милиона паунда на Бърнли

Премиър лийг постанови, че Евертън трябва да плати 35 милиона паунда на Бърнли

  • 10 юни 2026 | 17:53
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Премиър лийг постанови, че Евертън трябва да плати 35 милиона паунда на Бърнли

Евертън трябва да изплати на Бърнли компенсация в размер на около 35 милиона паунда, постанови комисия на Премиър лийг. Казусът е свързан със сезон 2021/22, когато "карамелите" бяха признати за виновни в нарушаването на финансовите правила за период от три години. От Бърнли са претендирали, че тези финансови нарушение на прекия конкурент за оцеляване в елита към онзи момент, са повлияли на техните шансове за спасение. Поради тази причина клубът е поискал обезщетение заради финансовите загуби, произтичащи от изпадането на Бърнли.

Според "Би Би Си" решението гласи Евертън да заплати компенсация в размер на 26 милиона паунда плюс още девет милиона паунда лихви. Бен Джейкъбс добавя, че първоначално претенцията на Бърнли е бил за над 50 милиона паунда.

Клубът от Мърсисайд излезе с официална позиция, в която заяви, че е "изненадан и разгневен" от това решение, което създава опасен прецедент в английския футбол,

"Евертън обжалва решението и е категоричен в убеждението си, че то е фундаментално опорочено както по закон, така и по факти.

Клубът не признава констатациите на комисията, определила, че изпадането на Бърнли от Висшата лига през май 2022 г. е причинено от спортно предимство, спечелено от Евертън поради нарушение на Правилата за печалба и устойчивост, за което вече е получена съществена спортна санкция.

Това решение създава опасен и неработещ прецедент за английския футбол, като се има предвид, че е изградено на принципа, че един клуб може да наруши финансовите правила по всяко време на финансовата година.

Евертън смята, че решението на комисията изопачава ясните доказателства, представени от нейните законни представители, и че обжалването ще бъде успешно", гласи част от официалната позиция на Евертън, публикувана на сайта на "карамелите".

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