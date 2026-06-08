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Миколенко продължи договора си с Евертън

  • 8 юни 2026 | 20:56
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Миколенко продължи договора си с Евертън

Украинецът Виталий Миколенко подписа нов договор за срок от три години с Евертън, съобщава Sky Sports. 27-годишният ляв бек се присъедини към "карамелите" с трансфер от украинския Динамо Киев през 2022 и до момента е записал 157 мача.

"Радвам се, че подписах нов договор. Наистина се гордея с това. Все още помня съобщението, което получих от Шеймъс (Колман) през 2022. Помня как той ме приветства в клуба. Това моментално ме накара да се чувствам добре дошъл в новото ми семейство. В първите години нямахме големи успехи, но всеки един от нас даде всичко от себе си. Сега имаме стабилна основа и ставаме по-добри с всеки сезон. Чувстваме се уверени в силите ни. Тук се чувствам добре и съм щастлив", заяви украинецът, цитиран от Sky Sports. 

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