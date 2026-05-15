Пирин се разправи със Севлиево, който се държи на тънък косъм

Пирин (Благоевград) срази с 4:1 Севлиево у дома в мач от предпоследния кръг във Втора лига. "Орлетата" поведоха рано-рано с 2:0 чрез Иво Казаков, който вкара след 180 секунди игра, и Велислав Василев, реализирал дузпа в 20-ата минута. Към края Божидар Малинов направи 3:0, а Преслав Антонов - Бригел върна един гол за гостите. В добавеното време Димитър Занев, син на Петър Занев, реализира и фиксира крайния резултат. В последния кръг Севлиево приема Черноморец (Бургас), като победата ще бъде задължителна. Тя ще върши работа обаче в комплекс с издънки на Миньор (Перник) и Спортист (Своге).