Николай Бодуров: На много треньори у нас не им е ясен футболът

Бившият капитан на ЦСКА Николай Бодуров коментира случващото се при „червените“ в откровен разговор с „Мач Телеграф“. Той дори даде точен резултат за финала с Локомотив Пд.

„Христо Янев е психолог. Вдигна отбора психологически и резултатите дойдоха. Но не трябва да забравяме, че предвид лошия старт, по-лошо нямаше как да стане. Досега Янев не беше водил отбори, които искат титлата, а по-скоро такива, които се борят за оцеляване в групата. Имаше амбиции с Миньор Перник, когато имаха финанси за по-горно класиране, но нямаше успех. „Чуковете“ обаче се представиха под очакванията. Във всички други тимове се е борил за спасение. Едно е да се бориш за спасение, друго е да се бориш за шампион. Той се сблъска с нещо невиждано от него, но успя да навакса доста точки, достигна финал за Купата и ще видим как ще стартират следващия сезон“, започна Николай Бодуров, който доскоро играеше за Пирин Благоевград. Той коментира и предстоящия финал за Купата на България и даде прогноза за мача.

„Много труден мач. Нямам особени наблюдения за Локо Пловдив, но виждам, че трудно допускат голове и плюс това е и един мач. Във финален мач, дори да играеш срещу отбор от Б група, нищо не се знае. Финалите винаги са непредсказуеми, но мисля, че ЦСКА ще спечели минимално с 1:0 и ще вдигне трофея“, каза той. Бодуров даде и интересно мнение по повод възникналия въпрос за българите и нововъведеното правило.

„Аз винаги съм казвал и съм на мнение, че шанс се заслужава, а не е даденост. Не мисля, че има треньор, който, ако види, че българинът е на нивото на чужденеца, няма да пусне българина. Ако си по-добър, без значение дали си българин, китаец, или африканец, ще играеш. Не мисля, че това правило ще помогне на българския футбол. Явно на този етап няма достатъчно качествени българи. По тази логика Англия нямат качествени футболисти ли? Имат, но има и конкуренция. Играх последно в Б група, има отбори с качествени български футболисти. Явно проблемът в прехода към мъжки футбол е много голям, дори в Б група. Като се качат от юноши в първия отбор, е много ниско нивото. Значи треньорите не са готови, за да произведат добри футболисти. За мен на повечето треньори не им е ясен футболът в детайли и как да развият младите играчи и затова не ги пускат. А като го пуснат и го чакат да играе нещо, което искаш и гледаш по телевизията… Ти трябва да му покажеш на тренировки, да го подготвиш, ама не става явно“, каза Бодуров. Той остави и коментар по отношение случващото се в Пирин.

„Бях останал да помогна на Манол Занев като млад треньор, махнаха го заради изпускане на съблекалнята. Мислех, че съм видял всичко във футбола, но това не го бях виждал. Аз се отказах и спрях да играя. В Пирин не е ок положението, така да го кажем. Спасиха се предишния кръг срещу Марек. За догодина, обаче, не мога да гарантирам нищо, даже да не съм лош пророк, ако продължава така, бъдещето на Пирин няма да е хубаво, за съжаление. В крайна сметка без пари не става нищо. На Пирин такава му е съдбата – все да няма пари и да дойде човек за 1-2 години, после да си тръгне. От много години Пирин не захранва българския футбол с добри играчи.“