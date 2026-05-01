Голмайстор на Марек виси за дербито с Пирин

Марек излиза в югозападното дерби срещу Пирин с амбицията да продължи изкачването в класирането на Втора лига. Двата отбора са съседи не само на географски принцип, а и във временното класиране. Марек заема 10-о място с 33 точки, докато Пирин е 9-и с 34.



В тима от Дупница няма наказани играчи за мача, но с контузия в глезена е нападателят Светослав Диков. В по-добра кондиция вече е Християн Джаджаров, който носи специална предпазна маска. Изтекоха наказанията на Илия Димитров и Никола Тодоров.