Етър показа характер и удари Пирин у дома

Етър победи Пирин с 3:2 в драматичен мач от 30-ия кръг на Втора лига. Освен петте гола, двубоят предложи и няколко обрата, които направиха двубоя доста интересен.

Иво Казаков даде ранен аванс на гостите с попадение във втората минута, но в 20-ата Ивайло Марков финтира бранител и с удар в близкия ъгъл направи 1:1. Тома Ушагелов стреля в 42-ата минута и след рикошет в крака на Никола Борисов резултатът стана 2:1. В началото на второто полувреме обаче Велислав Василев изравни за “орлетата” (52’). Малко по-късно Никола Борисов отбеляза за 3:2 и зарадва великотърновци.

С този успех Етър се изкачи до шестото място в класирането с 40 точки. Пирин остава девети с 34 пункта.