  3. Етър показа характер и удари Пирин у дома

Етър показа характер и удари Пирин у дома

  • 25 апр 2026 | 19:29
Етър показа характер и удари Пирин у дома

Етър победи Пирин с 3:2 в драматичен мач от 30-ия кръг на Втора лига. Освен петте гола, двубоят предложи и няколко обрата, които направиха двубоя доста интересен.

Иво Казаков даде ранен аванс на гостите с попадение във втората минута, но в 20-ата Ивайло Марков финтира бранител и с удар в близкия ъгъл направи 1:1. Тома Ушагелов стреля в 42-ата минута и след рикошет в крака на Никола Борисов резултатът стана 2:1. В началото на второто полувреме обаче Велислав Василев изравни за “орлетата” (52’). Малко по-късно Никола Борисов отбеляза за 3:2 и зарадва великотърновци.

С този успех Етър се изкачи до шестото място в класирането с 40 точки. Пирин остава девети с 34 пункта.

Още от БГ Футбол

Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

  • 25 апр 2026 | 15:32
  • 2004
  • 11
Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

  • 25 апр 2026 | 15:30
  • 2243
  • 5
Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

  • 25 апр 2026 | 15:27
  • 1345
  • 0
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 83947
  • 221
Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 221870
  • 691
"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

  • 25 апр 2026 | 14:55
  • 3997
  • 10
Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 221870
  • 691
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 38758
  • 113
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 13466
  • 18
Арсенал 1:0 Нюкасъл, Еберечи Езе откри с красиво попадение

Арсенал 1:0 Нюкасъл, Еберечи Езе откри с красиво попадение

  • 25 апр 2026 | 19:29
  • 2546
  • 2
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 83947
  • 221
Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

  • 25 апр 2026 | 19:04
  • 14509
  • 31