Двама от Марек в болница след мача с Пирин

Марек завърши без голове (0:0) гостуването си на Пирин в Благоевград и продължава успешната си серия във Втора лига. Около 200 души подкрепиха тима от Дупница от гостуващия сектор на стадион "Христо Ботев" в югозападното дерби.

Нули в Благоевград

В 59-ата минута Веселин Любомиров вкара топката в мрежата след бързо изпълнение на статично положение, но реферът си навлече гнева на гостите, след като даде сигнал и спря играта, незачитайки попадението.



По-неприятното е, че двама футболисти на Марек напуснаха терена с тежки контузии – Валери Йорданов и Християн Джаджаров, които бяха откарани с линейка в болница. Борислав Вакадинов също получи травма.