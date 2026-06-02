Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Нидерландия
  3. Куман: Не мога да кажа докъде ще стигнем, но имам добро предчувствие

Куман: Не мога да кажа докъде ще стигнем, но имам добро предчувствие

  • 2 юни 2026 | 18:58
  • 688
  • 0
Куман: Не мога да кажа докъде ще стигнем, но имам добро предчувствие

Старши треньорът на Нидерландия Роналд Куман каза, че не може да прогнозира докъде ще достигне тимът на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, но е уверен, че "лалетата" ще се представят силно. Футболистите от Ниската земя, които играха полуфинал на последното Европейско първенство преди две години, се подготвят за контролен мач с Алжир в сряда в Ротердам. Това ще бъде последна проверка за тях на европейска земя, а преди началото на световното тимът ще изиграе контрола и с Узбекистан на 8 юни в Ню Йорк. Нидерландия е в група с отборите на Швеция, Япония и Тунис, като първият мач е със "самураите" на 14 юни.

Изненада в състава на Нидерландия: Куман не взе играч на Ливърпул за Световното
Изненада в състава на Нидерландия: Куман не взе играч на Ливърпул за Световното

"Имам добро предчувствие. На последното първенство ни липсваха основни играчи заради контузии. Този път обаче всички са на линия, така че това е разликата. Но дали наистина сме по-добри, това ще трябва да го докажем на терена", заяви Куман. Той бе попитан и докъде смята, че може да стигне този отбор на "лалетата". "Никога не може да знаеш. Ако кажа, че ще станем световни шампиони, хората ще попитат на какво се базира това. Ако кажа, че сме аутсайдери, всички ще кажат къде ни е увереността. Имам голяма вяра в този състав, но има и други много класни отбори", добави бившият наставник на Саутхамптън и Барселона. "Трябва да бъдем реалисти, когато говорим за шансовете ни. Това не означава, че нямам вяра. Напротив - вярвам, че можем да стигнем далеч", завърши Роналд Куман.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

От Манчестър Юнайтед са набелязали ляв бек за над 50 милиона паунда

От Манчестър Юнайтед са набелязали ляв бек за над 50 милиона паунда

  • 2 юни 2026 | 17:11
  • 4757
  • 3
Клаузата на Палиня изтече и Тотнъм не я активира

Клаузата на Палиня изтече и Тотнъм не я активира

  • 2 юни 2026 | 16:51
  • 2261
  • 0
Eвропейски отбори са фаворити за титлата на Мондиал 2026

Eвропейски отбори са фаворити за титлата на Мондиал 2026

  • 2 юни 2026 | 16:36
  • 1180
  • 1
Сержио Консейсао също вече е свободен

Сержио Консейсао също вече е свободен

  • 2 юни 2026 | 16:15
  • 1931
  • 0
Юве може да вземе Коке като част от сделката за Николас Гонсалес

Юве може да вземе Коке като част от сделката за Николас Гонсалес

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 1393
  • 1
Болоня официално обяви новия наставник

Болоня официално обяви новия наставник

  • 2 юни 2026 | 16:11
  • 1301
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 30391
  • 162
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 20014
  • 33
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 11128
  • 3
Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

  • 2 юни 2026 | 19:37
  • 4429
  • 4
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 40083
  • 57
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 17527
  • 39