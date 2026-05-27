Изненада в състава на Нидерландия: Куман не взе играч на Ливърпул за Световното

  • 27 май 2026 | 15:50
Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман обяви списъка от 26 играчи, на които ще разчита за Световното първенство, в което тимът е в една група с Япония, Швеция и Тунис. Преди това “оранжевите” ще изиграят контроли с други два участника на Мондиала, а именно Алжир и Узбекистан.

Повиквателни от Куман са получили футболисти като капитана Вирджил ван Дайк, Дензъл Дъмфрис, Юриен Тимбер, Райън Гравенберх, Коди Гакпо, Донийл Мален и рекордьора по голове за страната Мемфис Депай. Голямата изненада обаче е отсъствието на Джереми Фримпонг от Ливърпул. Сред отсъстващите имена са тези на контузените Матайс де Лихт от Манчестър Юнайтед, Чави Симонс от Тотнъм и Емануел Емега от Страсбург, както и на ветерана на Интер Стефан де Фрай и големия талант на АЗ Алкмаар Кийс Смит.

СЪСТАВ НА НИДЕРЛАНДИЯ ЗА МОНДИАЛ 2026:

ВРАТАРИ: Марк Флекен (Байер Леверкузен), Робин Рьофс (Съндърланд), Барт Фербрюген (Брайтън)

ЗАЩИТНИЦИ: Нейтън Аке (Манчестър Сити), Вирджил Ван Дайк (Ливърпул), Дензъл Дъмфрис (Интер), Йорел Хато (Челси), Жан Пол ван Хеке (Брайтън), Мики ван де Вен (Тотнъм), Юриен Тимбер (Арсенал)

ХАЛФОВЕ: Френки де Йонг (Барселона), Райън Гравенберх (Ливърпул), Тюн Копмайнерс (Ювентус), Тижани Райндерс (Манчестър Сити), Мартен де Роон (Аталанта), Гуус Тил (ПСВ Айндховен), Куентин Тимбер (Марсилия), Матс Вийфер (Брайтън)

НАПАДАТЕЛИ: Брайън Броби (Съндърланд), Мемфис Депай (Коринтианс), Коди Гакпо (Ливърпул), Джъстин Клуйверт (Борнемут), Ноа Ланг (Галатасарай), Донийл Мален (Рома), Крисенсио Съмървил (Уест Хам), Ваут Вегхорст (Аякс)

