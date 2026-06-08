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Канадците с последни тренировки в Торонто

  • 8 юни 2026 | 11:38
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Тимът на Канада пристигна в Торонто преди историческата си кампания на Световното първенство на родна земя. Канадците са готови да се впуснат впуснат в третата си планетарна надпревара - този път като един от домакините заедно със Съединените щати и Мексико. В момента Канада е на 30-то място в света, но до този момент този тим има отбелязан само само един гол на световно първенство в историята си и никога не е печелил мач от Мондиал.

Проблем пред тима е отсъствието на защитника на Ница Мойз Бомбито, който не успя да се възстанови от тежка контузия, получена през октомври. Канада ще стартира Световното първенство срещу Босна и Херцеговина на 12 юни в Торонто.

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