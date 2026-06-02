Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Канада
  3. Канада загря за Световното с успех над дебютанта Узбекистан

Канада загря за Световното с успех над дебютанта Узбекистан

  • 2 юни 2026 | 06:33
  • 838
  • 0
Канада загря за Световното с успех над дебютанта Узбекистан

Националният отбор на Канада победи с 2:0 състава на Узбекистан в международна приятелска среща, изиграна на стадион „Комънуелт Стейдиъм“ в Едмънтън. Двубоят бе част от подготвителните лагери на двата тима за предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 година, което започва след броени дни.

Резултатът бе открит в 57-ата минута, когато Олувасейи намери празно пространство в противниковата отбрана и изведе Джонатан Осорио. Капитанът на канадците отправи мощен удар и въпреки намесата на узбекистанския вратар Нематов, топката влезе в мрежата за 1:0.

В самия край на добавеното време домакините подпечатаха триумфа си с второ попадение. В 91-вата минута Танитолува Олувасейи записа второ голово подаване, след като комбинира с друго от влезлите в игра остриета – Джейдън Нелсън. Младият футболист се озова на чиста позиция и хладнокръвно фиксира крайното 2:0.

За "кленовите листа" предстои последна официална проверка преди Мондиала този петък срещу тима на Ейре в Монреал, след което тимът започва участието си в груповата фаза на Световното първенство.

Отборът на Узбекистан пък има насрочен още един приятелски мач на 8 юни срещу Нидерландия в Ню Йорк, преди историческия си първи мач в Група K на световните финали срещу Колумбия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Сериозен проблем за Франция дни преди Световното

Сериозен проблем за Франция дни преди Световното

  • 2 юни 2026 | 04:57
  • 2558
  • 0
Колумбия се разправи с Коста Рика в приятелски мач

Колумбия се разправи с Коста Рика в приятелски мач

  • 2 юни 2026 | 04:33
  • 2548
  • 0
В Ливърпул взеха решение за Флориан Виртц

В Ливърпул взеха решение за Флориан Виртц

  • 2 юни 2026 | 04:03
  • 5710
  • 1
Ювентус се отказа от крило на Спортинг

Ювентус се отказа от крило на Спортинг

  • 2 юни 2026 | 03:01
  • 1604
  • 0
Суперкомпютър изчисли новия световен шампион

Суперкомпютър изчисли новия световен шампион

  • 2 юни 2026 | 02:34
  • 16322
  • 7
Арсенал поглежда към Рашфорд

Арсенал поглежда към Рашфорд

  • 2 юни 2026 | 02:04
  • 2669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 58019
  • 439
Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

  • 1 юни 2026 | 21:09
  • 12420
  • 103
Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

  • 1 юни 2026 | 21:12
  • 18865
  • 19
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 22497
  • 18
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 23763
  • 6
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 24995
  • 182