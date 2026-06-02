Канада загря за Световното с успех над дебютанта Узбекистан

Националният отбор на Канада победи с 2:0 състава на Узбекистан в международна приятелска среща, изиграна на стадион „Комънуелт Стейдиъм“ в Едмънтън. Двубоят бе част от подготвителните лагери на двата тима за предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 година, което започва след броени дни.

Резултатът бе открит в 57-ата минута, когато Олувасейи намери празно пространство в противниковата отбрана и изведе Джонатан Осорио. Капитанът на канадците отправи мощен удар и въпреки намесата на узбекистанския вратар Нематов, топката влезе в мрежата за 1:0.

В самия край на добавеното време домакините подпечатаха триумфа си с второ попадение. В 91-вата минута Танитолува Олувасейи записа второ голово подаване, след като комбинира с друго от влезлите в игра остриета – Джейдън Нелсън. Младият футболист се озова на чиста позиция и хладнокръвно фиксира крайното 2:0.

За "кленовите листа" предстои последна официална проверка преди Мондиала този петък срещу тима на Ейре в Монреал, след което тимът започва участието си в груповата фаза на Световното първенство.

Отборът на Узбекистан пък има насрочен още един приятелски мач на 8 юни срещу Нидерландия в Ню Йорк, преди историческия си първи мач в Група K на световните финали срещу Колумбия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google