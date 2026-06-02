  Алфонсо Дейвис вече е при съотборниците си от Канада

  2 юни 2026 | 11:41
Алфонсо Дейвис се присъедини към националния отбор на Канада, който води заключителна подготовка за Световното първенство. Левият бек все още не е в оптимална кондиция за игра, след като получи разтежение през миналия месец по време на равенството на Байерн 1:1 с Пари Сен Жермен на полуфиналите на Шампионската лига.

В понеделник Дейвис бе на пейката при победа на Канада с 2:0 над Узбекистан в контрола в Едмънтън. Капитанът на канадците обаче правеше бегови упражнения по време на загрявката.

Дейвис, който има 15 гола в 58 мача за Канада, попадна в окончателната група от 26 футболисти за световните финали, на които страната е съвместен домакин със САЩ и Мексико. Все още обаче не е ясно кога той ще може да играе, а канадците откриват Мондиала със среща с Босна и Херцеговина на 12 юни в Торонто, припомня БТА.

"Беше хубаво да изляза на терена и да потичам. Радвам се, че съм у дома и че мога да подкрепя момчетата. Ще видим как ще преминат следващите два дни и рехабилитацията ми. Стъпка по стъпка", каза Дейвис, цитиран от АП.

Той не е играл за Канада от март 2025, когато скъса връзки по време на финалите на КОНКАКАФ Лига на нациите.

"Изминах дълъг и труден път. Последната година бе с възходи и спадове заради скъсаните връзки, но имах и други мускулни проблеми. Не спрях обаче да полагам усилия, за да остана силен психически и физически. Сега се чувствам добре и се надявам да се възстановя възможно най-скоро", добави той.

Селекционерът Джеси Марш добави, че Дейвис има цялото време на света: "Няма да го поставяме в ситуация, в която може отново да се контузи. Той със сигурност иска да си върне формата и да играе отново футбол, а медицинският ни щаб ще се погрижи да му даде тази възможност. Следим неговото възстановяване всеки ден".

