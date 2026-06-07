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Канада загуби защитник малко преди старта на Световното

  • 7 юни 2026 | 16:28
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Канада остана без един от защитниците си дни преди началото на Световното първенство. Мойс Бомбито няма да може да вземе участие на Мондиала и ще бъде заменен в състава.

Играчът на Ница доскоро се възстановяваше от счупване, получено през октомври. Миналата седмица той игра 30 минути в контрола срещу Узбекистан, но бе заменен принудително. След това той не участва пълноценно в тренировките и след последните прегледи бе преценено, че няма да може да играе на Световното, на което Канада е един от домакините.

До 11 юни канадците трябва да обявят кой ще замени Бомбито в състава. Тимът загуби важен халф в лицето на Марсело Флорес, който получи тежка контузия в последния си мач на Тигрес за сезона. Капитанът Алфонсо Дейвис пък ще пропусне първия мач на Канада на Мондиала, който е в петък срещу Босна и Херцеговина в Торонто.

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Снимки: Imago

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