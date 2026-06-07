Канада загуби защитник малко преди старта на Световното

Канада остана без един от защитниците си дни преди началото на Световното първенство. Мойс Бомбито няма да може да вземе участие на Мондиала и ще бъде заменен в състава.
Играчът на Ница доскоро се възстановяваше от счупване, получено през октомври. Миналата седмица той игра 30 минути в контрола срещу Узбекистан, но бе заменен принудително. След това той не участва пълноценно в тренировките и след последните прегледи бе преценено, че няма да може да играе на Световното, на което Канада е един от домакините.
До 11 юни канадците трябва да обявят кой ще замени Бомбито в състава. Тимът загуби важен халф в лицето на Марсело Флорес, който получи тежка контузия в последния си мач на Тигрес за сезона. Капитанът Алфонсо Дейвис пък ще пропусне първия мач на Канада на Мондиала, който е в петък срещу Босна и Херцеговина в Торонто.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago