Канада загуби защитник малко преди старта на Световното

Канада остана без един от защитниците си дни преди началото на Световното първенство. Мойс Бомбито няма да може да вземе участие на Мондиала и ще бъде заменен в състава.

Играчът на Ница доскоро се възстановяваше от счупване, получено през октомври. Миналата седмица той игра 30 минути в контрола срещу Узбекистан, но бе заменен принудително. След това той не участва пълноценно в тренировките и след последните прегледи бе преценено, че няма да може да играе на Световното, на което Канада е един от домакините.

Moïse Bombito is out of the #FIFAWorldCup, per @TSNScianitti.



Bombito is set to be replaced as his surgically repaired leg is not healthy enough. The decision has been made to prioritize his long-term health. pic.twitter.com/dtcxjXa9Vb — TSN (@TSN_Sports) June 7, 2026

До 11 юни канадците трябва да обявят кой ще замени Бомбито в състава. Тимът загуби важен халф в лицето на Марсело Флорес, който получи тежка контузия в последния си мач на Тигрес за сезона. Капитанът Алфонсо Дейвис пък ще пропусне първия мач на Канада на Мондиала, който е в петък срещу Босна и Херцеговина в Торонто.

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Снимки: Imago