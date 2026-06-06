Стадион "Торонто" – Където футболното сърце на Канада ще бие най-силно

Стадионът в Торонто е най-компактното съоръжение в турнира, като капацитетът му ще бъде разширен до 45 000 места. Дом е на ФК Торонто и Торонто Аргонавтс. Стадионът се намира в „Exhibition Place“, точно на брега на езерото Онтарио, предлагайки красива панорама към града.
Тук ще се изиграе първият мач за националния отбор на Канада в историята на домакинскoтo им световнo първенствo. Торонто е един от най-космополитните градове в света, което гарантира пъстра и шумна публика на всеки мач.
МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:
12 юни: Канада – Босна и Херцеговина
17 юни: Гана – Панама
20 юни: Германия - Кот д'Ивоар
23 юни: Панама - Хърватия
26 юни: Ирак – Сенегал
2 юли: 1/16-финал