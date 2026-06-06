Стадион "Торонто" – Където футболното сърце на Канада ще бие най-силно

Стадионът в Торонто е най-компактното съоръжение в турнира, като капацитетът му ще бъде разширен до 45 000 места. Дом е на ФК Торонто и Торонто Аргонавтс. Стадионът се намира в „Exhibition Place“, точно на брега на езерото Онтарио, предлагайки красива панорама към града.

Тук ще се изиграе първият мач за националния отбор на Канада в историята на домакинскoтo им световнo първенствo. Торонто е един от най-космополитните градове в света, което гарантира пъстра и шумна публика на всеки мач.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

12 юни: Канада – Босна и Херцеговина

17 юни: Гана – Панама

20 юни: Германия - Кот д'Ивоар

23 юни: Панама - Хърватия

26 юни: Ирак – Сенегал



2 юли: 1/16-финал

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