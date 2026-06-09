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Тентоглу е звездата на турнира Dromia в Гърция

  • 9 юни 2026 | 16:33
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Тентоглу е звездата на турнира Dromia в Гърция

Милтиадис Тентоглу се завръща в родната си Гърция за участие в лекоатлетическия турнир Dromia Sprint and Relays Meeting на 13 юни. С това състезание той ще се опита да надгради над силния си сезон до момента.

Двукратният олимпийски шампион постигна най-добър резултат за сезона от 8.49 метра в Кипър в края на май, което към момента го нарежда на второ място в световната ранглиста. Той обаче ще се стреми да заеме челната позиция. Преди броени дни той завърши втори след Божидар Саръбоюков на Диамантената лига в Рим. Тази събота двамата ще стартират на различни състезания, а следващата седмица им предстои нов сблъсък на Балканиадата във Волос.

Саръбоюков продължава състезателния сезон в Инсбрук
Саръбоюков продължава състезателния сезон в Инсбрук

Миналата година Тентоглу спечели надпреварата на родна земя с резултат от 8.19 метра и със сигурност ще иска отново да впечатли местните фенове, преди да се опита да защити европейската си титла за четвърти пореден път по-късно това лято в Бирмингам.

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига
Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

В спринта на 100 метра при мъжете се очаква кениецът Фердинанд Оманяла да постигне убедителна победа срещу 24-годишния фаворит на домакините Ламброс Воликас, чийто най-добър резултат за сезона е 10.58 секунди.

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Снимки: Gettyimages

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