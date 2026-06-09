Саръбоюков продължава състезателния сезон в Инсбрук

Световният бронзов медалист в скока на дължина Божидар Саръбоюков ще продължи своя състезателен сезон на турнира от сериите Golden Fly в Инсбрук (Австрия) в събота. Възпитаникът на Димитър Карамфилов ще стартира на надпреварата, която е само за скокове и се провежда на подиум извън стадиона.

До момента европейският шампион в зала от Апелдорн 2025 Саръбоюков направи три старта, като и трите бяха на турнирите от Диамантената лига. При първата си изява в Шанхай той завърши втори с 8.07 м, последва трето място в Сямън с 8.29 м, а само преди броени дни талантът от Харманли постигна и първата си победа, след като се наложи в Рим в последен опит с 8.26 м.

Инсбрук е познато място за Саръбоюков. Това няма да е негово първо участие там. През 2024 г. българинът зае второ място на турнира от сериите Golden Fly с постижение от 8.04 м.

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Снимки: Imago