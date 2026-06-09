Сайнц се ядоса на „глупавите рискове“ на Хюлкенберг

Карлос Сайнц се оплака от „глупавите рискове“, което е поел Нико Хюлкенберг в Гран При на Монако, като двамата се удариха в обратния завой пред Гран хотела и испанецът остана извън зоната на точките.

При рестарта в 71-ата от общо 78 обиколки Сайнц беше 10-и, точно пред съотборника си Алекс Албон, а британският тим вече беше изпълнил успешно стратегията Албон да бави съперниците на Сайнц, като преди това го пропусна напред, тъй като те имаха разминаване в стратегиите.

Kills me that Sainz got put into the wall and spin out by Hulkenberg and Colapinto in span of three corners. https://t.co/fTpW3gjlqh — Mike Perez (@MikePerez24) June 8, 2026

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Но надеждите на Сайнц за трето поредно състезание с точки се изпариха, след като Хюлкенберг се гмурна от вътрешната страна на обратния завой, за да атакува Естебан Окон и закачи колата испанеца, като го извади от състезанието.

Хюлкенберг получи наказание от 10 секунди за този инцидент, което го лиши от точки на финала и Нико обяви, че не е съгласен с решението на стюардите.

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„Темпото ни беше солидно, имахме шанс за точки, но при рестарта някои хора решиха да поемат глупави рискове и това сложи край на състезанието ми – обясни Сайнц. – В завой №6, където се минавали стотици пъти, колоната винаги се сгъстява и мечтаната атака понякога се обърка, като сега аз бях нейна жертва. Така изхвърлихме на боклука усилията на целия тим, както и 2 точки и това е неприятно.

„Впечатляващо е как пилот с толкова много опит на писта като тази като Хюлкенберг, все още прави такива грешки – саркастично допълни Карлос. – Това е като грешка по учебника за състезание в Монако.“

Хюлкенберг обясни, че при атаката срещу Окон, е навил докрай волана на ляво, но при появата на Сайнц до него ударът между двамата е бил „неизбежен“.

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Снимки: Gettyimages