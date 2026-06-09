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Норис се надява да повтори завръщането на Верстапен в челото

  • 9 юни 2026 | 11:28
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Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис заяви, че се надява да успее да повтори завръщането на Макс Верстапен в битката за титлата, което нидерландецът направи миналата година. След „Зандвоорт“ през 2025 Макс беше на 104 точки от тогавашния лидер Оскар Пиастри, а на финала на сезона загуби битката за титлата с Норис за 2 пункта.

Норис отпадна в 45 обиколка в Монако, като преди това така и не успя да изпревари Пиер Гасли с Алпин, а от самото начало на състезанието британецът се оплакваше от проблеми със задвижващата система.

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„В състезанието чувах странни звуци от двигателя, от турбото, от батерията, много неща не звучаха добре – заяви Норис. – Опитахме се да ги оправим, положението стана по-лошо, върнахме се на предишното положение и накрая отпаднахме.“

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Норис изостава на 98 точки от лидера в класирането Андреа Кими Антонели след първите шест кръга вярва, че е възможно да повтори завръщането на Верстапен в челото.

„Трябва да го направя. Макс го направи миналата година, като беше на огромна разлика, така че не мога да се откажа от битката, особено толкова рано в хода на сезона – обясни Норис. – Но когато сме на 6 десети на обиколка в квалификацията в Монако, то е трудно да съм оптимист. Малко по-рано – в Маями, се борехме за победата и може би трябваше да спечелим онова състезание.

„Невероятно е, че от реален съперник на Мерцедес се оказахме толкова назад. Колата ни работи добре в определени условия и изобщо не работи в други. Трябва да разберем как да я развием и да я направим по-успешна на повече трасета.“

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Снимки: Gettyimages

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