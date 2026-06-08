Любопитните постижения на Люис Хамилтън в Монако

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън завърши втори в Гран При на Монако вчера и с второто си поредно второ място излезе на втора позиция в битката за световната титла като преследвач №1 на лидера Андреа Кими Антонели.

Но също така, това беше подиум №8 за Хамилтън в Монте Карло, което го изравни по този показател с героя му от детските години Айртон Сена. Легендарният бразилец обаче има 6 победи в Монако, а Хамилтън – три.

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От началото на сезона има само двама пилоти, които са изминали пълната дистанция на шестте състезания досега: Антонели и Хамилтън – по 370 обиколки за всеки от двамата или по 1783,8 км.

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Вчера Хамилтън записа своя подиум №205 във Формула 1 и изравни най-доброто си постижение за Ферари – споменатите вече две втори места.

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Снимки: Gettyimages