Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Любопитните постижения на Люис Хамилтън в Монако

Любопитните постижения на Люис Хамилтън в Монако

  • 8 юни 2026 | 19:06
  • 799
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън завърши втори в Гран При на Монако вчера и с второто си поредно второ място излезе на втора позиция в битката за световната титла като преследвач №1 на лидера Андреа Кими Антонели.

Но също така, това беше подиум №8 за Хамилтън в Монте Карло, което го изравни по този показател с героя му от детските години Айртон Сена. Легендарният бразилец обаче има 6 победи в Монако, а Хамилтън – три.

Леклер с остра атака срещу доставчика на спирачки на Ферари
Леклер с остра атака срещу доставчика на спирачки на Ферари

От началото на сезона има само двама пилоти, които са изминали пълната дистанция на шестте състезания досега: Антонели и Хамилтън – по 370 обиколки за всеки от двамата или по 1783,8 км.

Люис Хамилтън обеща, че ще преследва Кими Антонели до края на сезона
Люис Хамилтън обеща, че ще преследва Кими Антонели до края на сезона

Вчера Хамилтън записа своя подиум №205 във Формула 1 и изравни най-доброто си постижение за Ферари – споменатите вече две втори места.

Верстапен получава нов двигател за Барселона
Верстапен получава нов двигател за Барселона
 Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Антонели-старши: Кими се справя отлично, но пътят е дълъг

Антонели-старши: Кими се справя отлично, но пътят е дълъг

  • 8 юни 2026 | 16:01
  • 685
  • 0
Антонели върви по пътя на най-успешните пилоти

Антонели върви по пътя на най-успешните пилоти

  • 8 юни 2026 | 15:10
  • 930
  • 0
Антонели: Беше изненада колко по-бърза стана колата ни

Антонели: Беше изненада колко по-бърза стана колата ни

  • 8 юни 2026 | 14:56
  • 766
  • 0
Никола Цолов: Знаех, че Камара е със студени гуми и е много уязвим

Никола Цолов: Знаех, че Камара е със студени гуми и е много уязвим

  • 8 юни 2026 | 14:25
  • 7222
  • 9
В Мерцедес поеха вината за провала на Ръсел в Монако

В Мерцедес поеха вината за провала на Ръсел в Монако

  • 8 юни 2026 | 13:43
  • 1763
  • 3
Леклер с остра атака срещу доставчика на спирачки на Ферари

Леклер с остра атака срещу доставчика на спирачки на Ферари

  • 8 юни 2026 | 13:07
  • 4623
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

  • 8 юни 2026 | 19:45
  • 34292
  • 85
Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

  • 8 юни 2026 | 19:49
  • 12830
  • 13
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят втора победа срещу ПАО във финалите на гръцката лига

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят втора победа срещу ПАО във финалите на гръцката лига

  • 8 юни 2026 | 20:35
  • 620
  • 2
БФС показа новото лого, Левски е последният шампион, който вдига сегашната купа

БФС показа новото лого, Левски е последният шампион, който вдига сегашната купа

  • 8 юни 2026 | 19:16
  • 8192
  • 4
Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 12:42
  • 27676
  • 5
След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

  • 8 юни 2026 | 17:46
  • 6509
  • 3