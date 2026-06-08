Ким Кардашиян сви хавлията на Андреа Кими Антонели

Гаджето на Люис Хамилтън Ким Кардашиян сви хавлията, предназначена за победителя в Гран При на Монако Андреа Кими Антонели и си избърса потното чело след края на състезанието.

Ким, заедно с други ВИП гости, мина покрай местата за първите трима, където ги чакат сухи хавлии и вода, а те могат да оставят там каските си преди първите тв интервюта и взе хавлията на Антонели.

Kim Kardashian taking the towel meant for Kimi Antonelli after the race in Monaco and wiping her head with it pic.twitter.com/WLB12AiXZA — F1 TROLL (@f1trollofficial) June 8, 2026

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Хамилтън коментира, че е било страхотно, че Кардашиян е присъствала на състезанието в Монако.

„Страхотно е, че тя дойде този уикенд, за да ни подкрепи – обясни Хамилтън. – Страхотни мои приятели, както и като цяло, много публика на състезанието.“

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Снимки: Gettyimages