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Организират пресконференция за бъдещето на Спартак (Пд)

  • 9 юни 2026 | 10:28
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Организират пресконференция за бъдещето на Спартак (Пд)

Иван Пашов и бивши футболисти на Спартак (Пловдив) ще говорят за бъдещето на клуба.

Бизнесменът и председател на фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив Иван Пашов и бившите футболисти на Спартак (Пловдив) Владимир Чернев и Любомир Бурнарски и бившият треньор от школата Иван Бурнарски ще дадат пресконференция във връзка с напрежението, което се създаде през миналата седмица, когато фенове поискаха собственикът на клуба Динко Миленчев да се оттегли от управлението му.

Тогава привържениците организираха протест пред клубния стадион и издигнаха плакат с надпис Динко, вън!

По време на недоволството привържениците обявиха, че са направили връзка с Иван Пашов, който е изразил готовност да поеме управлението на Спартак.

Срещата с медиите ще е от 13 часа на 10 юни (сряда) в пресклуба на Българска телеграфна агенция (БТА) в Пловдив на адрес бул. „6-ти Септември“ № 140.

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