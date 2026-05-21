  • 21 май 2026 | 14:59
Славен третодивизионен тим поздрави ЦСКА за Купата и припомни битките между двата отбора

Третодивизионният Спартак (Пловдив) поздрави ЦСКА за спечелената купа на България и припомни славни исторически битки между двата тима. “Гладиаторите” са носители на трофея през 1958 г. и двукратен финалист (1955, 1959). Също така Спартак е и шампион на България през 1963 година.

“Поздравяваме ЦСКА за спечелването на Купата на България след драматичния финал срещу Локомотив (Пловдив).

Няма да скрием, че като пловдивчани стискахме палци на съгражданите ни от Локомотив, но съдбата този път не беше на тяхна страна. Финалът обаче отново напомни колко специален е турнирът за Купата - със своята история, драматични обрати и мачове, които остават в паметта.

Спартак също има своя значима следа в този турнир - носител на Купата през 1958 г. и финалист през 1955 и 1959 г.

Любопитно е, че именно през 1958 г., по пътя към трофея, Спартак отстранява ЦСКА на полуфинал. А през 1955 г. губи финала от ЦСКА след продължения, след като по пътя към него елиминира Локомотив (Пловдив) в четвъртфинален сблъсък, решен чак в трети мач след две равенства и минимално 1:0 за Спартак.

В статистическата ни страница за Купата на България се вижда и една интересна тенденция от последните три десетилетия - ЦСКА печели трофея точно през 5 години:

Честито на ЦСКА за купата, а на Локомотив - уважение за битката на финала”, се казва в изявлението на “гладиаторите”.

