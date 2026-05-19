  Фенове на Спартак (Пд) към собственика: Какво се случва с клуба и със стадиона?

  • 19 май 2026 | 15:22
Привържениците на Спартак Пловдив призоваха собственика на клуба Динко Миленчев да даде ясен и конкретен отговор на въпросите "Какво реално се случва със стадиона" и "Какво става с клуба". Синьо-белите фенове използваха официалната си страница във Фейсбук, за да изразят своята позиция.

Те публикуваха два видео материала от БНТ - единия от 2018 година, а другият - от 2022 г. Изразените в тях инвестиционни намерения и дадени обещания отдавна не са спазени, а по-притеснителното е, че в сегашния момент няма никакви изгледи нещата да се променят в положителна насока.

Sportal.bg публикува без редакторска намеса позицията на организираните привърженици на Спартак Пловдив:

Две видеа. Четири години разлика. Едни и същи обещания.

През 2018 г. чухме, че ремонтът и строителството на новия стадион на Спартак вървят по план.

През 2022 г. отново чухме, този път лично от Динко Миленчев, че всичко със стадиона е по план.

Днес стадионът на Спартак не е дори близо до завършване. Не е близо и до нормален спортен дом. Вместо това мястото, което трябваше да бъде символ на възраждането, продължава да тъне в разруха.

И тук вече въпросът не е просто "кога?“.

Въпросът е: какъв точно беше този план?

Защото ако това е "по план“, тогава планът очевидно не е бил за стадион, а за години чакане, мълчание и разочарование.

Спартак Пловдив заслужава дом.

Феновете заслужават отговори.

А обещанията отдавна не стигат.

Динко Миленчев - време е за ясна позиция. Не за поредното общо изречение, а за конкретен отговор: какво реално се случва със стадиона на Спартак и СЪС СПАРТАК?

Спартак не е проект на хартия. Спартак е история, общност и памет. И тази памет няма да забрави какво е било обещано".

