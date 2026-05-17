Несебър отнесе Спартак (Пловдив) и вдигна купата

Първенецът Несебър разгроми гостуващия му Спартак (Пловдив) с 6:1. Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига. През първото полувреме имаше равновесие на терена. В края му паднаха три гола. Николай Костов откри резултата от фаул в 42-ата минута. След 120 секунди, Тодор Тодоров от пловдивчани изравни. Моментално обаче Тодор Петков отново даде преднина на домакините. След почивката селекцията на Мирослав Косев доминираше. Превъзходството беше материализирано с головете на Радостин Митев, Никола Гелин и два на Галин Димов. След края на двубоя, футболистите на Несебър получиха златните медали и вдигнаха купата за първото място в първенството.

Снимка: ofcnesebar.com