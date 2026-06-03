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Етър задържа халф

  • 3 юни 2026 | 15:11
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Етър задържа халф

Етър съобщи, че полузащитникът Чавдар Ивайлов е продължил своя договор с клуба за още една година. През изминалия сезон халфът изигра 23 мача за "болярите", а в тях се отчете с два гола и една асистенция.

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Ето какво написаха "виолетовите":

"Уважаеми привърженици на Етър, представители на медиите и спортната общественост, Ръководството на Футболен клуб Етър има удоволствието да съобщи, че полузащитникът Чавдар Ивайлов продължи своя договор с клуба за още една година.

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Това решение е израз на взаимното доверие между клуба и футболиста, както и на убеждението ни, че Чавдар Ивайлов ще продължи да бъде важна част от развитието на представителния отбор. Неговият професионализъм, отдаденост към виолетовата кауза и лидерски качества го превърнаха в един от основните стълбове на състава както на терена, така и извън него.

Етър задържа нападател
Етър задържа нападател

Във време, когато изграждаме отбор с ясна визия за бъдещето, запазването на доказани и отдадени футболисти е сред нашите основни приоритети. Убедени сме, че заедно ще продължим да работим за връщането на Етър на мястото, което клубът заслужава в българския футбол.

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Благодарим на Чавдар Ивайлов за доверието и желанието му да остане част от нашето семейство. Благодарим и на всички наши привърженици за постоянната подкрепа, която ни дава сили да гледаме уверено напред".

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