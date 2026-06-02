Косъма стана треньор в Етър

Етър официално представи Ивайло Димитров като нов помощник-треньор първия си отбор. Косъма ще помага на наставника Иван Иванов, който преди дни подписа нов договор с “виолетовите”.

Ето какво пишат от Етър:

ОФИЦИАЛНО: Ивайло Димитров е новият помощник-треньор на представителния отбор на „Етър".

Ръководството на „ФК Етър“ има удоволствието да представи Ивайло Димитров като помощник-треньор на представителния отбор на клуба.

Ивайло Димитров е име, което не се нуждае от представяне за великотърновската футболна общественост. Син на една от легендите на Етър – Емил Димитров, той е дълбоко свързан с виолетовата идея и остави следа като футболист с екипа на клуба. В своята кариера преминава през отборите на ЦСКА, Спортист (Своге), Академик, Добруджа, Славия, Арарат (Ереван), Жетису (Казахстан), Миньор, Локомотив (Пловдив) и Етър, където има три отделни престоя и именно във Велико Търново завършва своя активен състезателен път.

След края на футболната си кариера през лятото на 2024 година Ивайло Димитров поема уверено по треньорския път. Натрупва ценен опит в структурата на ЦСКА 1948, където работи в детско-юношеската школа и води формациите до 15 и до 17 години. Бил е част и от щаба на представителния отбор на клуба, което допълнително обогатява неговите професионални качества и познания.

Освен богатия си футболен опит, Ивайло Димитров притежава треньорски лиценз UEFA B и образование в областта на спортната психология – комбинация, която му позволява да работи успешно както върху спортно-техническото развитие на състезателите, така и върху тяхната мотивация и манталитет.

Завръщането му в Етър е естествена стъпка за човек, който познава философията, традициите и отговорността да носиш виолетовата емблема. Убедени сме, че неговата енергия, професионализъм и привързаност към клуба ще бъдат важна част от развитието на представителния отбор и изграждането на успешен колектив.

Пожелаваме на Ивайло Димитров много здраве, успехи и незабравими моменти с Етър!

Добре дошъл отново у дома, Косъм!

