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Левски и Етър сключиха стратегическо сътрудничество

  • 4 юни 2026 | 17:07
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Левски и Етър официално обявиха, че са сключили меморандум за стратегическо сътрудничество. Споразумението бе подписано от изпълнителния директор на „сините“ Даниел Боримиров и председателя на УС на „болярите“ Любомир Филипов.

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Съгласно меморандума двата клуба ще развиват дългосрочно партньорство на всички нива – мъжки, детско-юношески и женски футбол. Клубовете ще си помагат в процеса на селектиране на таланти за двете академии. Също така, специалисти от Етър ще могат да се възползват от възможността за стажове на стадион „Георги Аспарухов“ с цел повишаване на тяхната спортно-техническа квалификация.

Двата клуба са заложили и съвместно участие във всякакви инициативи в полза на феновете, включително провеждане на контролни срещи между представителните, дублиращите и детско-юношеските отбори.

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“Изборът на партньор от страна на ПФК „Левски“ не е случаен, защото Велико Търново винаги е бил град с много футболен талант, а също така и „син“ бастион, в който тимът се подкрепя безрезервно”, написаха още двата отбора.

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