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Верстапен получава нов двигател за Барселона

  • 8 юни 2026 | 17:43
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За Макс Верстапен Гран При на Монако приключи още на старта, след като бившият световен шампион получи повреда в двигателя. Трудностите са били установени от Макс и тима още по време на загряващата обиколка, а след това той не е успял да вдигне оборотите по време на предстартовата процедура. И при потеглянето, веднага след като Верстапен отпусна съединителя, моторът му отказа.

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис потвърди след състезанието, че проблемът е бил свързан с двигателя с вътрешно горене и също така обясни, че за Барселона Макс ще получи нов мотор.

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„Установихме какъв е проблемът – заяви Мекис, но отказа повече подробности. – Появи се по време на загряващата обиколка и не ни даде шанс.

„Това е първият двигател на Макс този сезон, като и без това бяхме планирали да го сменим след Монако.

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„Не сме искали да стане така, но сега можем само да се извиним на Макс, тъй като той се представи изключително в Монте Карло. Може би още не можем да кажем как ще отстраним проблема, но поне знаем какъв е.“

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Снимки: Gettyimages

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