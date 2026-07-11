Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

Имаш 24 Големи шлема в ръцете си? Малко е. Липсва този 25-и. Имаш над 400 седмици на върха на планетата? Е, защо да нямаш 1000? Спечелил е над 100 турнира? Реално, може да стигнеш до 110.

След полуфинала на Уимбълдън, в който подаде ръка на по-добрия и по-млад, и в този момент на Яник Синер, най-добрият тенисист на всички времена, Новак Джокович на пресконференцията искрено, човешки и без заобикалки каза това, което вероятно отдавна му тежи на душата и което някой е трябвало да го „накара“ да каже на глас:



"Хора, нека малко да погледнем нещата в перспектива. Писна ми да говоря за това. Моята крайна цел не е да спечеля 25-ия Голям шлем."



Той добави емоционално:

"Много хора ме натоварват – и хора от близкия ми кръг, и медиите… Разбирам, че хората наистина искат да спечеля този 25-и, и аз го искам, но това не е крайната цел. Това наистина започна малко да ме дразни, защото някак си, сякаш не съм достатъчен сам на себе си, а след това другите ми слагат допълнителна тежест. Сякаш не са достатъчни 24, а трябва 25, не са достатъчни 100 турнира, а трябва 110, не са достатъчни 400 седмици като номер едно, а трябва 1000 седмици."

Джокович: Най-трудно е да приема, че един ден съм феноменален, а на следващия не приличам на себе си

Новак открито призна, че постоянният натиск от страна на обществеността, медиите, дори и от хора от по-широкото му обкръжение, започва сериозно да го дразни. Защото той не е длъжен да прави нищо друго, освен да се наслаждава на корта на 39 години, тъй като всичко, което ни дава, е бонус.

"Достатъчно е, че сам на себе си не съм достатъчен, а след това другите ми слагат допълнителна тежест... Нека малко да празнуваме и да се радваме на постигнатото и да бъдем в този смисъл малко по-скромни, по-реалистични и по-благодарни. Ами ако никога не се случи? И какво сега? Това ли е тогава неуспешна кариера?"

Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

И наистина, замисляме ли се някога какво искаме от човек, който догодина навършва 40 години, а който, както казват анализаторите от Би Би Си, е „по-добър от повечето тенисисти, дори когато не играе на най-високо ниво“?



Искаме да бъде робот. А ако някой е бягал от това сравнение с роботи, това е Ноле.

Джокович, вероятно и поради близостта, която поддържа със сръбските журналисти, които го следват по турнири по света, за първи път открито говори за биологичните колебания, с които се сблъсква, и че най-голямата битка Ноле не води срещу Яник Синер или Карлос Алкарас, а с приемането на собствената си (нова) реалност.

За Новак подобни изказвания са "гориво"! Тенис легенда реши да мотивира Джокович както никога досега

"Разбира се, че ме побърква това, че психически предвиждам всичко добро, знам къде ще падне топката, но тялото е бавно."

Тази фрустрация всъщност е доказателство колко много му пука все още. Първоначалната мотивация, тази, която черпи сила от чистата любов и страст към тениса, все още е непокътната. Затова той продължава да прекарва седмици в мъчителни подготовки, жертвайки времето със семейството си.

Полуфиналът на Уимбълдън на 39 години и с всички физически предизвикателства, през които преминава, е огромен успех. Въпреки това, Новак, възпитан да признава само трофеи, се опитва сам със себе си да балансира съзнанието, че това, което прави на неговите години – е чиста магия.



Затова е време да „сменим плочата“. Вместо след всяка загуба да го пращаме в пенсия, а след всяка победа да го питаме за 25-ия Голям шлем, нека просто уважаваме неговия избор, неговото пространство и неговите решения.



А тази пенсия? Съдейки по огъня, който все още гори в него, когато нещата го „побъркват“, така или иначе няма да е скоро.



Защото си струва още веднъж да се подчертае: всичко, което прави Ноле на тези години – не е нормално!

Материал на колегите от Sportal.rs

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago