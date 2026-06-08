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  3. Люис Хамилтън обеща, че ще преследва Кими Антонели до края на сезона

Люис Хамилтън обеща, че ще преследва Кими Антонели до края на сезона

  • 8 юни 2026 | 10:48
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Британският пилот на "Ферари" Люис Хамилтън предупреди Кими Антонели, че е готов да го „преследва до края на годината“, след като се превърна в най-близкия съперник на италианския тийнейджър за титлата във Формула 1.

Антонели, на 19 години и девет месеца, направи забележително представяне в неделя, за да изпревари Хамилтън като най-младия победител в Гран При на Монако, което завърши драматично след две коли за сигурност, един червен флаг за ремонт на пистата и шест наказания за превишена скорост в боксовете.

Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1
Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1

Хамилтън завърши втори след Антонели за второ поредно състезание, след като Джордж Ръсел не успя да вземе точки отново. Той получи наказание за късно преминаване през боксовете, след като "Мерцедес" не успя да изпълни санкцията му от пет секунди за твърде бързо влизане в бокса, което го свали от трето на 13-о място.

Преднината на Антонели пред Ръсел се увеличи от 43 на 68 точки, като Хамилтън е с две точки по-добър от бившия си съотборник от "Мерцедес".

„Не мога да повярвам, че съм втори в шампионата. Все още е много рано в сезона и трябва да продължим да преследваме лидера. Всъщност е по-лесно да преследваш, отколкото да защитаваш позиция. Тези момчета са много бързи, но ние ще продължим да натискаме, да преследваме и нямам съмнение, че в някакъв момент ще постигнем това първа победа за "Ферари", заяви британецът, цитиран от ДПА.

Андреа Кими Антонели: Колата ми беше невероятна
Андреа Кими Антонели: Колата ми беше невероятна

"Кими върши феноменална работа. Но това просто ме насърчава да се подобрявам и насърчава всички останали също да се подобряват. И ще направя всичко възможно, за да го преследвам до края на годината“, добави той.

Ким Кардашиян дебютира в падока като приятелка на Хамилтън. Пристигането ѝ 50 минути преди старта предизвика страхотно оживление. Тя позира за снимки пред Ферарито на Хамилтън, преди той да се отправи към стартовата решетка.

Люис Хамилтън: Страхотно е, че завърших втори
Люис Хамилтън: Страхотно е, че завърших втори

След това британският пилот ѝ изпрати въздушна целувка, докато тя го гледаше как взема трофея си за второ място.

„Невероятно е, че тя дойде този уикенд и че имам тази подкрепа. Невероятно е да имаш добри хора около себе си, добри хора, които те подкрепят, а тя прави това за мен всеки ден“, каза Хамилтън, нарушавайки мълчанието си за връзката си с американската риалити звезда за първи път.

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