Елфин Еванс не отписва нито един от съперниците си за титлата

Лидерът в класирането в Световния рали шампионат (WRC) Елфин Еванс призна, че не може да изключи никого от битката за титлата преди старта на серията от 7 поредни макадамови ралита, които съставляват втората половина на сезона.

Уелсецът ще стартира в рали „Акрополис“ в края на месеца с аванс от 20 точки пред съотборника си в Тойота Такамото Кацута и двамата ще чистят пътя за своите съперници.

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„Втората половина на годината на макадам ще е трудна – обясни Еванс пред Dirtfish. – Тепърва има да се случват много неща, ралито е непредвидим спорт, не знаем какво ще стане.

„Не мога да изключа никого от сметките за титлата, седем кръга преди края има много точки за печелене – 210, според мен, всичко е възможно оттук нататък.

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„Моят подход не се променя, тъй като тези, които ще стартирам по-назад в макадамовите ралита ще имат сериозно предимство. С тази точкова система е много трудно да менажираш хода на шампионата.

„Оливър Солберг е на 49 точки зад нас, но с оглед на скоростта му, той също е претендент за титлата, това важи и за още пилоти след него в класирането.“

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Еванс обаче не е напълно доволен от първата половина на сезона, въпреки че е начело в класирането.

„Записахме две отпадания – в Кения и Хърватия, това не се отрази добре на кампанията ни – обясни Елфин. – Обикновено се представяме добре и в двете ралита и можехме да вземем прилични точки там, така резултатите щяха да изглеждат по-различно.“

В Кения Еванс спука две гуми в един етап, а в следващия получи повреда в окачването и спря в събота, като по това време се движеше втори. А в Хърватия уелсецът катастрофира и отпадна в петък сутринта.

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Снимки: Gettyimages