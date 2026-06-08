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Елфин Еванс не отписва нито един от съперниците си за титлата

  • 8 юни 2026 | 18:42
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Лидерът в класирането в Световния рали шампионат (WRC) Елфин Еванс призна, че не може да изключи никого от битката за титлата преди старта на серията от 7 поредни макадамови ралита, които съставляват втората половина на сезона.

Уелсецът ще стартира в рали „Акрополис“ в края на месеца с аванс от 20 точки пред съотборника си в Тойота Такамото Кацута и двамата ще чистят пътя за своите съперници.

Победата на Еванс в Япония го изравни със Солберг
Победата на Еванс в Япония го изравни със Солберг

„Втората половина на годината на макадам ще е трудна – обясни Еванс пред Dirtfish. – Тепърва има да се случват много неща, ралито е непредвидим спорт, не знаем какво ще стане.

„Не мога да изключа никого от сметките за титлата, седем кръга преди края има много точки за печелене – 210, според мен, всичко е възможно оттук нататък.

Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“
Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“

„Моят подход не се променя, тъй като тези, които ще стартирам по-назад в макадамовите ралита ще имат сериозно предимство. С тази точкова система е много трудно да менажираш хода на шампионата.

„Оливър Солберг е на 49 точки зад нас, но с оглед на скоростта му, той също е претендент за титлата, това важи и за още пилоти след него в класирането.“

Оливър Солберг отпадна от рали "Япония" след поредна грешка през сезона
Оливър Солберг отпадна от рали "Япония" след поредна грешка през сезона

Еванс обаче не е напълно доволен от първата половина на сезона, въпреки че е начело в класирането.

„Записахме две отпадания – в Кения и Хърватия, това не се отрази добре на кампанията ни – обясни Елфин. – Обикновено се представяме добре и в двете ралита и можехме да вземем прилични точки там, така резултатите щяха да изглеждат по-различно.“

В Кения Еванс спука две гуми в един етап, а в следващия получи повреда в окачването и спря в събота, като по това време се движеше втори. А в Хърватия уелсецът катастрофира и отпадна в петък сутринта.

Николай Грязин ще пропусне рали „Акрополис“
Николай Грязин ще пропусне рали „Акрополис“
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Снимки: Gettyimages

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