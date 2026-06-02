Победата на Еванс в Япония го изравни със Солберг

Третата победа на Елфин Еванс в рали “Япония”, 7 кръг от сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) го изравни със световния шампион за 2003 година Петер Солберг. Еванс и Солберг-старши имат по 13 победи в WRC.

В рамките на следващите стартове Еванс може да изравни постижението на германската легенда Валтер Рьорл, който има 14 победи и на финландеца Мико Хирвонен, който така и не успя да стигне до световната титла, но е спечелил 15 ралита в WRC.

Three wins in Japan. A 20-point championship lead. And no unnecessary risks.



Elfyn Evans explains why securing victory mattered more than chasing every bonus point in Toyota City 👇https://t.co/TQ71pYvfi8 pic.twitter.com/haN4Lyox2D — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 1, 2026

Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла

С победата си в Япония Еванс увеличи аванса си в световния шампионат пред Накамото Кацаута, като и двамата ще имат трудна задача в рали “Акрополис” в края на месеца да чистят пътя за своите съперници в хода на петъчните атаки.

Еванс води със 151 точки, Такамото Кацута има с 20 по-малко, а Оливър Солберг е на 49 точки от уелсеца.

Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“

Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago