Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Победата на Еванс в Япония го изравни със Солберг

Победата на Еванс в Япония го изравни със Солберг

  • 2 юни 2026 | 15:03
  • 185
  • 0

Третата победа на Елфин Еванс в рали “Япония”, 7 кръг от сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) го изравни със световния шампион за 2003 година Петер Солберг. Еванс и Солберг-старши имат по 13 победи в WRC.

В рамките на следващите стартове Еванс може да изравни постижението на германската легенда Валтер Рьорл, който има 14 победи и на финландеца Мико Хирвонен, който така и не успя да стигне до световната титла, но е спечелил 15 ралита в WRC.

Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла
Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла

С победата си в Япония Еванс увеличи аванса си в световния шампионат пред Накамото Кацаута, като и двамата ще имат трудна задача в рали “Акрополис” в края на месеца да чистят пътя за своите съперници в хода на петъчните атаки.

Еванс води със 151 точки, Такамото Кацута има с 20 по-малко, а Оливър Солберг е на 49 точки от уелсеца.

Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“
Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“
 Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"
Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Грезини с интересен избор за заместник на Алекс Маркес в Унгария

Грезини с интересен избор за заместник на Алекс Маркес в Унгария

  • 2 юни 2026 | 10:45
  • 1089
  • 0
Кал Кръчлоу ще кара вместо Йоан Зарко и в Гран При на Унгария

Кал Кръчлоу ще кара вместо Йоан Зарко и в Гран При на Унгария

  • 2 юни 2026 | 09:09
  • 439
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

  • 2 юни 2026 | 07:21
  • 12108
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

  • 2 юни 2026 | 07:21
  • 1859
  • 0
Лидерът в Moto2 чука на вратата на MotoGP

Лидерът в Moto2 чука на вратата на MotoGP

  • 1 юни 2026 | 19:08
  • 2362
  • 0
Макларън отбелязва своя старт №1000 във Формула 1

Макларън отбелязва своя старт №1000 във Формула 1

  • 1 юни 2026 | 18:56
  • 1633
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 1639
  • 0
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 25672
  • 43
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 11474
  • 14
Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

  • 2 юни 2026 | 13:10
  • 20375
  • 12
Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 28490
  • 42
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 9983
  • 25