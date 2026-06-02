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Николай Грязин ще пропусне рали „Акрополис“

  • 2 юни 2026 | 20:33
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Лидерът в класирането в WRC2 Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Ланча) ще пропусне 8 кръг от Световния рали шампионат – „Акрополис“ в Гърция.

Българският пилот излезе начело в класирането в WRC2 с победата си рали „Япония“, но в Гърция ще гледаме неговия съотборник в Ланча Йоан Росел.

Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла
Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла

Ланча ще има още един Ипсилон в рали „Акрополис“, като колата е за по-малкия брат на Йоан – Лео, но той е заявен от 2C Junior, т.е неговата Ланча е първата частна в WRC2 тази година.

Грязин: Натисках до самия финал, за да спечеля
Грязин: Натисках до самия финал, за да спечеля

Конкуренцията в WRC2 отново ще е много сериозна: в „Акрополис“ ще стартира Рупе Корхонен (Тойота), Алехандро Кахон (Тойота) – с него Грязин се бори до последната отсечка за победата в Япония, Роберто Дапра (Шкода), най-успешният пилот в историята на WRC2 Андреас Микелсен (Шкода), Робърт Вирвес (Шкода), Гас Грийнсмит (Тойота), Ян Соланс (Шкода) и др.

12 Rally1 коли на старта на рали „Акрополис“
12 Rally1 коли на старта на рали „Акрополис“
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