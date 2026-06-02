Николай Грязин ще пропусне рали „Акрополис“

Лидерът в класирането в WRC2 Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Ланча) ще пропусне 8 кръг от Световния рали шампионат – „Акрополис“ в Гърция.
Българският пилот излезе начело в класирането в WRC2 с победата си рали „Япония“, но в Гърция ще гледаме неговия съотборник в Ланча Йоан Росел.
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Ланча ще има още един Ипсилон в рали „Акрополис“, като колата е за по-малкия брат на Йоан – Лео, но той е заявен от 2C Junior, т.е неговата Ланча е първата частна в WRC2 тази година.
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Конкуренцията в WRC2 отново ще е много сериозна: в „Акрополис“ ще стартира Рупе Корхонен (Тойота), Алехандро Кахон (Тойота) – с него Грязин се бори до последната отсечка за победата в Япония, Роберто Дапра (Шкода), най-успешният пилот в историята на WRC2 Андреас Микелсен (Шкода), Робърт Вирвес (Шкода), Гас Грийнсмит (Тойота), Ян Соланс (Шкода) и др.