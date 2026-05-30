Оливър Солберг отпадна от рали "Япония" след поредна грешка през сезона

Оливър Солберг започна втория състезателен ден на рали „Япония“ с пасив от 15.7 секунди спрямо съотборника си в Тойота Елфин Еванс в битката за първото място.

Шведът направи много силна атака в сутрешните три етапа, в които успя да навакса 5.1 от изоставането си, след като записва две етапни победи, които раздели с едно второ време. За съжаление на Солберг и неговите фенове обаче той напусна битката за победата в Япония след грешка в първия следобеден етап.

⚠️ @OliverSolberg01 is out after running wide, hitting a tree and beaching his car on SS10.



Crew OK ✅#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/waZDgU1Mv6 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 30, 2026

В него шведът влезе прекалено агресивно в един ляв завой, което доведе до загуба на сцепление в задницата и удар в дърветата на външната страна на кривата. При този удар задното дясно окачване на колата на Солберг се отчупи и той нямаше друг избор, освен да напусне надпреварата.

Със сигурност пилотът на Тойота ще се върне в нея утре, когато ще се бори за бонус точките от неделното класиране и пауърстейджа. Със сигурност обаче той съжалява за изпуснати шанс да се бори за повече точки, тъй като за него това е поредна грешка през сезона. Припомняме, че Солберг записа отпадания и в предходните две асфалтови ралита в Хърватия и Канарските острови, а преди това имаше проблеми и в рали „Сафари“.

Снимки: Gettyimages