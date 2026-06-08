Де ла Фуенте: Вече знам с какъв състав искаме да започнем първенството

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте говори пред медиите на стадион „Куаутемок“ в Пуебла преди приятелския мач срещу Перу, който ще се играе през следващата нощ. Той обясни, че почти сигурно Ламин Ямал и Нико Уилямс, които напоследък имаха травми, ще бъдат готови за първата среща от финалите - срещу Кабо Верде на 15 юни (19:00 часа българско време). Де ла Фуенте коментира и инцидента от тренировката на тима, при който Гави настъпи лошо Родри.

За контузените футболисти

Нико Уилямс, Ламин Ямал и Виктор Муньос се възстановяват според предвидените срокове. Беше планирано през тези дни да провеждат по-специфични тренировки. Ако продължат да се развиват по този начин, мисля, че ще бъдат на разположение. Ако няма усложнения, те ще могат да бъдат готови за 15-и. Вярвам, че и тримата ще са налични. Контузията на Ламин беше различна, както и продължителността ѝ. Най-важното е, че към момента, в рамките на очакваните срокове, те са в състояние да бъдат използвани.

За Гави и ситуацията с Родри

Това е футбол, това е тренировка. Играчите се раздават и никой няма за какво да се извинява. Всичко е наред. Гави има енергия, има хъс. Трябва постепенно да се научи да дозира тази енергия, но аз искам именно този Гави.

🇪🇸😳 Gavi catches Rodri with a tough challenge in training! 🦵

pic.twitter.com/dCDUsCXwJv — CentreGoals. (@centregoals) June 7, 2026

За състоянието на крилата

Имаме и други алтернативи. Разполагаме с различни варианти и ще видим как ще се развие седмицата. Феран Торес от една страна, и Йереми Пино от другата е една възможност. Също така Оярсабал може да играе по крилото, както и Баена.

За състава срещу Кабо Верде на 15 юни

Идеята е да играят повече футболистите, които не участваха в мача срещу Ирак. В главата си вече имам състава, но със сигурност ще има промени. Знам как бих искал да започнем Световното първенство, ако няма непредвидени обстоятелства. Футболът винаги може да те изненада, но няма как още сега в сряда да разкрия 11-те.

За предстоящия двубой срещу Перу

Той е полезен за нас с оглед на Световното първенство. Ще ни помогне да се подготвим за това, което ни очаква в турнира, включително и по отношение на пътуванията. Много сме щастливи, че ще играем в Пуебла.

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