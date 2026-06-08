Змии до базата стряскат швейцарците

Очакващите старта на Мондиала швейцарци се оплакаха, че са настанени в база, до която е пълно със змии. Европейците са в Сан Диего, но са били неприятно изненадани, когато са били предупредени, че в съседство до тренировъчния им терен има свърталище на влечугите.

В социалните мрежи “кръстоносците” споделиха снимка на района, отбелязвайки къде са змиите.

Тимът на Швейцария започва първенството с двубой срещу Катар в събота (13 юни) от 22:00 часа българско време. Другите отбори в групата са Босна и Херцеговина и Канада.

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