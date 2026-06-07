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Никола Цолов след победата в Монако: Страхотно изкупление след Канада

  • 7 юни 2026 | 11:59
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Никола Цолов след победата в Монако: Страхотно изкупление след Канада

Никола Цолов спечели своята трета победа по улиците на Монте Карло, след като триумфира в днешното основно състезание във Формула 2 на легендарното градско трасе.

След триумфа си, които е негов трети за сезона, Българския лъв заяви, че това е страхотно изкупление след случилото се в Канада преди две седмици. Тогава две наказания го лишиха от точките, които той иначе щеше да вземе от двете надпревари в Монреал, а санкцията му в основното състезание на „Жил Вилньов“ със сигурност може да бъде определена като „скандална“.

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

„Невероятно усещане да спечеля за трети пореден път в Монако, два пъти във Формула 3 и сега във Формула 2. Усещаме все едно мисията ми на тази писта е почти изпълнена. Наистина обичам това място. В квалификацията бях първи в моята група, но за съжаление се разминах за малко с полпозишъна. Днес се борих до финала, в нито един момент не се отказах. Рафа (Камара) също беше много бърз. Ние избрахме по-добра стратегия в бокса, така че се чувствам невероятно. Страхотно изкупление за случилото се в Канада.

„През цялата първа фаза на състезанието натисках, за да съм близо до Рафа, опитвайки се да го накарам да сгреши, което беше моята цел. В даден момент усетих, че гумите заминават и в същата обиколка аз реших да спра в бокса, защото едвам минах през фибата, така че беше доста зле. След това се постарах да направя чиста първа обиколка след стопа ми, беше много хлъзгаво, но се справих, след което изпреварих и двамата (Камара и Алекс Дън).

„Да спечелиш в Монако е най-доброто усещане на света. Във Формула 2 е още по-добро, отколкото във Формула 3. След трудните моменти от последните два уикенда победата е още по-сладка.

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