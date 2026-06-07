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Христо Стоичков: С огромна гордост гледах как Никола Цолов е над всички в Монако

  • 7 юни 2026 | 14:50
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Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков поздрави Никола Цолов за неговата победа в основното състезание от Формула 2 на пистата в Монако. За Българския лъв това е трети успех на уличното трасе в Монте Карло, където той спечели във Формула 3 през 2024 (спринт) и 2025 (основно състезание).

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

„Днес с огромна гордост гледах как българският лъв Никола Цолов е над всички в Монако! Браво, момче“, написа Камата в своя профил във Фейсбук. Той също така припомни, че това е същата дада, на която през 1995 година България обръща Германия от 0:2 на „Васил Левски“ в квалификационен двубой преди Европейското в Англия през 1996.

Припомняме, че Стоичков изгледа на живо предходния успех на Цолов, който беше спечелен в спринтовото състезание в Маями в началото на месец май. След днешната си победа Българския лъв се изкачи на второто място в генералното класиране във Формула 2 на само точка зад лидер Габриеле Мини.

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