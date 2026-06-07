Кадилак загуби първата си точка след наказание на Перес

Кадилак загуби първата си точка във Формула 1, след като Серхио Перес получи наказание от 10 секунди. Мексиканецът се изкачи до 10-ото място след други наказания и отпадания.

Перес беше разследван за това, че не е застанал правилно на стартовата си позиция при рестарта след червения флаг.

Chaos at the race restart! 🤯



Kimi Antonelli races Lewis Hamilton from the front row, and there's drama behind as George Russell backs up the field 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/GUqm1K5EAp — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

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Стюардите отсъдиха, че предното дясно колело на Перес е било извън стартовата му позиция и това му донесе тези 10 секунди, с които той отиде 15-и последен.

Това изкачи Фернандо Алонсо на 10-ото място и това означава първа точка за Астън Мартин за сезон 2026 във Формула 1. Така Кадилак остава единственият отбор без точки от началото на кампанията.

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Снимки: Gettyimages