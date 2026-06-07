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Кадилак загуби първата си точка след наказание на Перес

  • 7 юни 2026 | 21:19
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Кадилак загуби първата си точка във Формула 1, след като Серхио Перес получи наказание от 10 секунди. Мексиканецът се изкачи до 10-ото място след други наказания и отпадания.

Перес беше разследван за това, че не е застанал правилно на стартовата си позиция при рестарта след червения флаг.

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Стюардите отсъдиха, че предното дясно колело на Перес е било извън стартовата му позиция и това му донесе тези 10 секунди, с които той отиде 15-и последен.

Това изкачи Фернандо Алонсо на 10-ото място и това означава първа точка за Астън Мартин за сезон 2026 във Формула 1. Така Кадилак остава единственият отбор без точки от началото на кампанията.

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Снимки: Gettyimages

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