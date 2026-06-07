Хаджар засега опази подиума си след разследване на ФИА

Исак Хаджар запази третото място в Гран При на Монако и след разследването на стюардите, което беше оставено за след финала на надпреварата.

Хаджар беше разследван заради нарушение на правилата при спиране на състезанието за червен флаг и по-точно – за работа по колата на французина докато се чакаше рестартът.

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В крайна сметка от ФИА потвърдиха, че екипът на Ред Бул е работил по колата на Хаджар в паузата, веднага след това е стартирало разследване и после механиците са върнали болида на Исак във вида, в който е бил при червения флаг.

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Идеята е била да се сменят свещите в мотора на Хаджар, но това не е било направено.

Хаджар все пак може да загуби подиума си, тъй като от Алпин обжалват двете наказания по 5 секунди на Пиер Гасли заради превишена скорост в бокса, а Гасли беше този, който финишира трети, но със санкциите мина назад.

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