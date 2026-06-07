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Решителен ден на избор за Реал Мадрид: двамата кандидати вече гласуваха

  • 7 юни 2026 | 14:23
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Решителен ден на избор за Реал Мадрид: двамата кандидати вече гласуваха

След две десетилетия без изборен вот членовете на Реал Мадрид отново се отправиха към урните, за да изберат ръководството на клуба. Още от ранните часове на деня баскетболният павилион в спортния комплекс на клуба прие хиляди привърженици, а интересът към вота бе изключително висок. На практика това са първите избори от 2 юли 2006 година, когато феновете на “лос бланкос” имат възможност да правят избор между две кандидатури и различни платформи. През 2006 година Рамон Калдерон побеждава Хуан Паласиос в оспорван спор. През юни 2009 година настоящият шеф на “кралския клуб” се завърна начело.

Настоящият президент Флорентино Перес пристигна малко преди 10:00 часа и беше посрещнат с множество поздравления, снимки и изрази на подкрепа. След като упражни правото си на глас, той остана повече от три часа сред членовете на клуба, които не спираха да търсят среща с него.

Неговият опонент Енрике Рикелме също получи сериозно внимание при появата си в залата. Бизнесменът от Аликанте беше приветстван от свои симпатизанти и използва възможността да отправи послание за промяна и по-голяма прозрачност в управлението на клуба.

„Това не са обикновени избори. Те са своеобразен референдум за бъдещето на Реал Мадрид“, заяви Рикелме пред медиите. Той обеща да изпълни всички ангажименти от предизборната си програма, включително мерки в спортната, социалната и финансовата сфера.

Въпреки високите температури и натоварения уикенд в испанската столица, избирателната активност остана висока през целия ден. Гласуването продължи до 20:00 часа, след което започна преброяването на бюлетините в един от най-очакваните изборни дни в историята на клуба.

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Снимки: Gettyimages

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